İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla Vatan, Mithatpaşa, Beydilli, Hacıbaba ve Münüfpaşa mahallelerinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik dün operasyon düzenlenmiş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucu operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 27'ye yükseldi.
AA'nın haberine göre; uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, imal ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uygulama kapsamında ayrıca 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şahıs üzerinde arama yapıldı, 7 araç trafikten men edildi ve 21 araç sürücüsüne toplam 47 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.
Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 655 polisin görev aldığı operasyon 10 saat sürmüştü.
Mahallelerin abluka altına alındığı operasyonda 36 adreste arama yapılmış ve kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girilmişti.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 7 hassas terazi ele geçirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!