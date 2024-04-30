Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Gaziantep'te H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.