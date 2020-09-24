Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı

"GENÇLERİMİZİN İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, festivalin büyük bir heyecan ve coşkuyla başladığını söyledi.

Festivale sosyal medyadan yoğun ilgi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu yarışmalara ilgi göstersinler diye bu festivalleri düzenliyoruz. Gençlerimizin ilgisi gerçekten fazla, bu bizi memnun ediyor. Yarışmalar farklı şehirlerde düzenlenmişti. Roket ve otonom araç yarışmalarını bitirdik. Burada da diğer yarışmalarımızın finallerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 100 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu ve takımlarını kurdu. Gençlerimiz burada yarışarak gelecekte çok önemli hale gelebilecek teknolojilerde kendilerini yetiştirmeye çalışıyor. Bundan çok memnunuz. İnşallah bu yılki festivalimizden sonra yarışmalarımızın çok daha fazla ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Yarışmalarımızın birincilerine ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü takdim edecek."

Bakan Varank, festivalin pazar günü sona ereceğini belirterek, "Bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçilerimize kapalı, sadece yarışmaların olduğu bir festival oldu ama önümüzdeki seneden itibaren aynı coşkuyla inşallah festivalimize devam edeceğiz." dedi.