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Gaziantep'teki tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te tefecilik faaliyetlerine karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 4 şüpheli serbest bırakıldı

Giriş: 03.02.2023 - 00:25 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
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AA

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, faiz karşılığında para vererek zorla senet imzalatan, tehdit eden ve bir vatandaşın iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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