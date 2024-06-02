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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine tır lastiği hediye edilen düğün | Son dakika haberleri

        Düğünde damada verilen hediye şaşırttı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğün ilginç anlara sahne oldu. TIR şoförü olan damadın düğün töreninde çifte, takı yerine TIR lastiği hediye edildi. Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:47
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        Düğünde damada verilen hediye şaşırttı
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        Gaziantep'te Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi sahibi İbrahim Göğebakan, TIR şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.

        Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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        Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.

        Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

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        #gaziantep
        #düğün
        #takı yerine tır lastiği
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