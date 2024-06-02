Düğünde damada verilen hediye şaşırttı
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğün ilginç anlara sahne oldu. TIR şoförü olan damadın düğün töreninde çifte, takı yerine TIR lastiği hediye edildi. Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.
Gaziantep'te Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi sahibi İbrahim Göğebakan, TIR şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.
Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.
Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.