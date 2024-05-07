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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü katliam gibi kaza böyle gelmiş

        Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü katliam gibi kaza böyle gelmiş

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan çimento yüklü aracın kazadan dakikalar önceki seyir hali, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın aşırı hızla sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:07
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        Katliam gibi kaza böyle gelmiş
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        Gaziantep'te İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

        İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #gaziantep
        #trafik kazası
        #beton mikseri kazası
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