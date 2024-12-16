Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Gaziantep'te 79 kilometrelik bisiklet yolu | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te çevre dostu ulaşım için 79 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması, şehir merkezinde rahat, güvenli ve konforlu kullanımı amacıyla 79 kilometrelik bisiklet yolu yapımını tamamladı. 2025 yılında bisiklet yolları ağını 150 kilometreye çıkarmayı hedefleyen belediye, düzensiz bisiklet ve scooter parklarının olumsuzluklara neden olmaması için 40 noktaya bisiklet park yeri yaparken, bilinçli bisiklet kullanımı için de 74 bin 355 kişiye eğitim verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 79 kilometrelik bisiklet yolu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeşil ulaşım için önemli bir araç olan bisikletin yaygınlaştırılması amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Proje kapsamında şehir içinde güvenli sürüşü sağlamak için bisiklet yolu ağını geliştirmeye devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaştırılması, şehir merkezinde rahat, güvenli ve konforlu kullanımı amacıyla 79 kilometrelik bisiklet yolu yapımını tamamladı.

        2025 yılında bisiklet yolları ağını genişleterek 150 kilometrelik bisiklet yolu hedefine adım adım ilerleyen belediye, yenilikçi çözümlerle bisikletli ulaşımın kesintisiz devam etmesini hedefliyor.

        REKLAM

        Tamamlanan bisiklet yolları, şehir merkezinde okul ve konut gibi alanlara ulaşım için önemli bir alternatif olarak öne çıkarken, parklarda ve trafik hatlarında güvenli sürüş imkânı sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi, düzensiz bisiklet ve scooter parklarının olumsuzluklara neden olmaması için 40 noktaya bisiklet park yerini de hizmete aldı. Ayrıca bilinçli bisiklet kullanımı için 74 bin 355 kişiye eğitim verildi. Bisiklet yoluna konulan 2 bisiklet sayacı ile de kullanım verileri toplanıyor.

        Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve çeşitli meslek gruplarına bisiklet hediye etti. Ayrıca kurulan GaziBis sistemi ile 7 farklı istasyonda 107 paylaşımlı bisiklet hizmete sunuldu.

        Öte yandan, bisiklet kullanımında yaşanabilecek arızalara karşı bisiklet tamir istasyonları yerleştirildi. Bu istasyonlarda lastiklere hava basma ve küçük tamirlerin yapılmasına imkan sağlayan aletler bulunuyor, böylece bisiklet kullanımının sürekliliğine katkıda bulunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #gaziantep haberleri
        #bisiklet yolu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Habertürk Anasayfa