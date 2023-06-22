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Gaziantep'te inşaatı 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından inşaatı 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut depremzedelere teslim edildi

Giriş: 22.06.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen İslahiye'nin Fevziçakmak Mahallesi'nde Eyüp Sultan Belediyesi depremzedelere 55 günde 13 kalıcı konut hazırladı.

Eyüp Sultan Belediyesi tarafından İslahiye Yaşam Destek Alanı'nda inşa edilen kalıcı konutlarda beyaz eşyadan, mutfak eşyalarına ve çocuk odasındaki her türlü ihtiyaca kadar en ince detaylar düşünülürken, bir dış mekanda çocuk parkı yapıldı.

55 günde tamamlanan konutların teslim törenine; Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin izlerinin silinmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Eyüp Sultan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise 55 günde 50 metrekare kalıcı evler inşa ettiklerini belirterek, "Biz sürdürülebilir yaşam alanı yapmaya çalıştık, bundan sonra da İslahiye halkının yanında olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalıcı konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

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