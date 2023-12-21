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        Haberler Gündem Gaziantep Hakimliğine kim atandı? Gaziantep hakimi kim oldu?

        Gaziantep Hakimliğine kim atandı?

        HSK'nin mazerete dayalı güz kararnamesiyle 506 hakim ve savcının görev yeri değişikliğine ilişkin kararname çalışmaları tamamlanarak kurulun internet sitesinden ilan edildi. Kararname kapsamında, "Gaziantep Hakimliğine kim atandı?" sorusu gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 22:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:43
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        • 1

          Görev yerleri değişen hakim ve savcılar araştırılıyor. Adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerlerinin değiştiği duyuruldu. Peki, Gaziantep Hakimliğine kim atandı, Gaziantep hakimi kim oldu? İşte merak edilenler...

        • 2

          GAZİANTEP HAKİMLİĞİNE KİM ATANDI?

          Gaziantep Hakimliğine daha önce Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevinde bulunmuş Ali Ceylan atandı.

        • 3

          ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

          HSK ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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