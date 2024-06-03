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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'nın yeni sezonda gözü Avrupa'da - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'nın yeni sezonda gözü Avrupa'da

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon için kadro kurma çalışmalarına başladıklarını belirterek, Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi. Yılmaz, transfer çalışmaları hakkında da konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:48
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        Gaziantep FK'nın gözü Avrupa'da
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        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunu AA muhabirine değerlendiren başkan Yılmaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yüzyılın depremini yaşadıklarını hatırlattı.

        Depremin ardından ligden çekildiklerini anımsatan Yılmaz, 15 futbolcuyu diğer takımlara kiralık olarak gönderdiklerini ifade etti.

        Geçen sezonu zor geçireceklerini tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu sezonun bizim için zor geçeceği belliydi çünkü ağır hasarlı bir binayı tamir edecektik. Baştan yapmak kolaydır ama tamir etmek daha zordur. Onun gibi düşünün durumumuzu. Çocuklarımızın çoğu gittikleri yerlerde forma şansı bulamadı. Birçok olumsuzluğa rağmen taraftarımız, sanayicimiz, şehrin idarecileri bizim arkamızda durdu. Herkes elinden geldiği kadar destek verdi. Biz de futbolcularımızı motive etmeye çalıştık. Bunu yaparken gerçekten çok çalıştık. Şimdi bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok sancılı bir sezon geçirdik. Takımı ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Ben arkadaşlara 'Bu sene ligde kalırsak kendimizi şampiyon ilan edeceğiz.' diyordum, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizdeki kadroyla en fazla bunu yapabildik."

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        "Neden Avrupa olmasın"

        Memik Yılmaz, yönetim ve teknik ekibin yeni sezona ilişkin çalışmalara başladığını dile getirdi. Kadrodaki birçok ismin kontratının bittiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Tabii ki gelenler ve gidenler olacak. Bu, futbolun doğasında var. Geçen yıldan eksikliklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda güzel şeyler yapıp şehir ve takım olarak yolumuza devam ederiz. Zamanında Avrupa'da oynamış bir takıma sahibiz. Birçok önemli futbolcu çıkarmış bir şehirden bahsediyoruz. Doğal olarak insanların beklentisi yüksek. Gaziantep halkı aslında hak ediyor. Neden olmasın Avrupa. Ona göre bir takım kurulsa yapılabilir. Kısmet diyelim. Öncelikle bütçemizi ne kadar, ne yaparız ona göre hareket edeceğiz."

        "Seyirci ortalamasında 9. sıradayız"

        Takımın en zor zamanlarında bile taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini belirten Yılmaz, onlara her zaman minnettar olduklarını ifade etti.

        Futbolun seyir işi olduğunu aktaran Yılmaz, "Seyirci ortalamasında 9. sıradayız. 16-17'nci sıralardan geldik. 8 bin 272 ortalamamız var. Bu, şehrimiz ve bizim için çok sevindirici. Bu kolay değil gerçekten. Onun için bu şehir Avrupa'yı hak ediyor. Bunun için iyi ekonomiye sahip olmak lazım." ifadelerini kullandı.

        Futbol akademisi kuruluyor

        Yılmaz, Gaziantep kentinin her zaman her alanda sporun içinde olduğunu ve spora değer verdiğini kaydetti.

        Yeni dönemde futbol akademisini kurma çalışmalarının olduğunu dile getiren Yılmaz, "Altyapıya önem vermemiz lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in çalışmaları var. Bir akademi adı altında bize bir tesis yapmayı planlıyoruz. İnşallah kısmet olursa memlekete onu kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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