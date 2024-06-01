Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'nin en istikrarlısı kaleci Nita - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'nin en istikrarlısı kaleci Nita

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından itibaren Gaziantep FK formasını giymeye başlayan kaleci Florin Nita, 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'nin en istikrarlısı Nita
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezon başında Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadrosuna katan Gaziantep FK, bu oyuncunun kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 10 gol yedi ve galibiyet elde edemedi.

        Kırmızı-siyahlı yönetim, bunun üzerine Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

        Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kaldı.

        Söz konusu 34 maçta kalesinde 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

        Takımının yenildiği maçlarda bile tribünlerden destek gören Nita, Gaziantep ekibinin ligde kalmasına büyük katkı verdi.

        En çok süre alan Mustafa Eskihellaç

        Gaziantep FK'de en çok süre alan futbolcu ise 3 bin 69 dakika ile kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç oldu.

        REKLAM

        Ligde oynanan 35 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mustafa Eskihellaç, ligin 23. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında sarı kart cezası ve ligin 26 ile 27. haftalarında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

        Oynadığı müsabakalarda 3 bin 69 dakika sahada kalan Mustafa Eskihellaç, 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

        En çok gol atan Dragus

        Güneydoğu temsilcisinde bu sezon en fazla golü, Rumen forvet Denis Dragus kaydetti.

        Ligde 34 maçta görev alan Dragus, attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

        En çok asist yapan oyuncu Maxim

        Kırmızı-siyahlı ekipte 4. sezonunu geçiren Rumen oyuncu Alexandru Maxim, bu sezon da takımına önemli katkıda bulundu.

        Maxim, bu sezon yaptığı 9 asistle takımın gol atmasına katkı verirken 3 kez de fileleri havalandırdı.

        Sezonu 3 teknik adam ile kapattı

        Süper Lig'de sezona teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışamayınca Güneş'le 4 Eylül 2023'te yollarını ayırdı.

        REKLAM

        Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktörlük koltuğunu 7 Eylül 2023'te daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.

        Sumudica, Gaziantep FK'deki ikinci döneminde 22 lig maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet yaşayan Sumudica, takımının başında çıktığı müsabakalarda 1,09 puan ortalaması elde etti.

        Sumudica ile 6 Mart'ta yollarını ayıran Gaziantep FK, takımın başına bu kez Selçuk İnan'ı getirdi.

        Düşme hattında olan takımın başına geçen İnan, Gaziantep serüvenine Beşiktaş'ı 2-0 yenerek başladı.

        İnan, takımın başında çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak maç başına 1,60 puan ortalaması yakaladı.

        Özellikle son haftalarda alınan galibiyetlerle takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör İnan'ın, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Habertürk Anasayfa