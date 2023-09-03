Gaziantep FK - Galatasaray maçı yazar yorumları

Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, 'Milli maç arası var.' Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır. İnsanlar güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az."