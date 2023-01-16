AHMET ÇAKAR (Sabah): Aslında maç berabere bitecekti ki Sagal'ın sorumsuzca yaptığı hareket ikinci sarı karttan kırmızıyı getirdi. Bu dakikadan sonra tüm kontrol ve pozisyonlar F.Bahçe'nin lehineydi. Dönen toplar, yakalanan pozisyonlar, galibiyet golü, ha geldim ha geleceğim diyordu ki uzatmaların ilk dakikasında Valencia, F.Bahçe'nin umutlarını tekrar canlandırıverdi. F.Bahçe'nin mevcut oyuncuları içinde en meziyetli santrforu tartışmasız Valencia'dır. O galibiyet golünü atacak pek az golcü var. Çaprazdan, dar açıdan tam köşeye vurabilmek, vuruş tekniği açısından herkesin harcı değil.