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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı Valencia'nın 90+1'de attığı golle 2-1 mağlup edip lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki performansını değerlendirdi.

Giriş: 16.01.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • UĞUR MELEKE (Hürriyet): Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu. Avrupa Ligi’ne uzun bir ara verilince, Jesus da adeta rotasyonu unuttu. 25 kişilik kadrosunu sürekli sıcak tuttuğu için övdüğümüz Jesus, Katar sonrası ilk 4 lig maçında (Trabzon, Hatay, Antalya, Galatasaray’a karşı) ilk 11’de yalnızca 14 farklı futbolcuya yer verdi. Temmuz-Kasım döneminde kullandığı birçok oyuncunun ismini Aralık-Ocak’ta unuttu sanki. 

  • ERCAN GÜVEN (Milliyet): Her aldığı topu mutlaka doğru oynayan Arda ile oyunun seyri iyice değişti, Rossi ile hızlandı ve uzatmalarda Valencia’nın golüyle adeta ipten döndü Fenerbahçe. Arda ilk on birde başlasa daha hızlı düzelir bu takım muhtemelen. Kim bilir; belki bir toplantı daha gerekiyor Jesus ile Başkan arasında!

  • ERMAN TOROĞLU (Fotomaç): Fenerbahçe bugün ipten döndü. Şöyle bir yarım saat izlediğin zaman 'Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz' dersin. 1-0 öndeyken de oynamıyordu Fenerbahçe. Sana 1-0 öndeyken topu götürecek adamın var mı? Arda Güler. Arda Güler iyi yerlerden top almaya başladı. Arkadaşları da ona topu veriyorlar çünkü daha iyi kullanabileceğini biliyorlar. Arda arkadaşlarının da güvenini kazanmış. Fenerbahçe, Arda Güler'i oyuna almasaydı işi çok zordu.

  • AHMET ÇAKAR (Sabah): Aslında maç berabere bitecekti ki Sagal'ın sorumsuzca yaptığı hareket ikinci sarı karttan kırmızıyı getirdi. Bu dakikadan sonra tüm kontrol ve pozisyonlar F.Bahçe'nin lehineydi. Dönen toplar, yakalanan pozisyonlar, galibiyet golü, ha geldim ha geleceğim diyordu ki uzatmaların ilk dakikasında Valencia, F.Bahçe'nin umutlarını tekrar canlandırıverdi. F.Bahçe'nin mevcut oyuncuları içinde en meziyetli santrforu tartışmasız Valencia'dır. O galibiyet golünü atacak pek az golcü var. Çaprazdan, dar açıdan tam köşeye vurabilmek, vuruş tekniği açısından herkesin harcı değil.

  • OKTAY DERELİOĞLU (Takvim): Derbi mağlubiyetinin etkileri devam ediyor. Jorge Jesus da formsuz görünüyor. Fenerbahçe büyük takım olarak daha bilinçli oynamak zorundaydı. Ama öyle olmadı. Samet Akaydın mutlaka katkı verecektir. Fakat futbolun bir takım oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Sagal'ın atılması maçın kırılma anıydı. Fenerbahçe'nin işi kolaylaştı. Sarı- Lacivertliler, Sagal'ın yardımıyla kazandı. 

  • GÜRCAN BİLGİÇ (Sabah): Fenerbahçe'nin lige damga vuran en önemli özelliği ön alan baskısıydı. Antep'te bırakın baskı yapmayı, yediği baskıdan çıkamayan bir takım gördük. Tıpkı kaybettiği diğer maçlarda olduğu gibi. Arao-Crespo ikilisinin mücadelenin ötesine geçemediği üst düzey mücadelelerde, oyun aklına muhtaçtı takım. İkili çok koştu ama üretmedi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da üretmedi. Jesus hangi futbol verilerinde Lincoln'ü Arda'nın önünde gördü. Futbolun doğruları ile oyunun gerektirdikleri arasında bir kıvılcım gerekli. Ezberin dışına çıkmayan ve Başkan'dan sürekli transfer isteyen teknik adam aklıyla, başkalaşma bekledik. Çok da bekleriz. Son maçlardaki yenilgileri "yol kazası" veya "olur böyle şeyler" diyerek yorumladık. G.Antep'te "kazanacağım" diyen bir takım mesajı yoktu. Mental olarak da diplerde oyuncular. Bunu fark edemeyip, çözemeyen de Jesus.

  • Samet Akaydın ilk maçında "büyük takım" oyuncusu gibi sakin ve akıllıydı. Altay ve Ferdi iki pozisyonda oyunun kaderini değiştirdiler. Valencia attığı goller ile "ben buradayım" dedi, yeniden.

  • İLKER YAĞCIOĞLU (Takvim): Jesus haftalardır süre tanımadığı Arda Güler kurtarıcı olarak 83'te oyuna aldı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. F.Bahçe önceki haftalardaki gibi coşkulu ve tempolu değildi ama Enner Valencia sahneye çıkarak takımı kurtarmayı başardı. 

  • RIDVAN DİLMEN (TV 8,5): Gaziantep'in bugün 7-8 tane pozisyonu var. Jorge Jesus'un üçlü dışında Galatasaray veya Gaziantep'e farklı bir planla çıktığını düşünmüyorum. Ancak takımın savunma çalışması lazım. Bugün aslında tam olarak hocanın istediklerini yapamadı takım savunmada. Bunun sebebi derbide yaşanan travma.

  • NİHAT KAHVECİ (TRT Spor): Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil. Messi 7-8 kilometre koşuyor. Messi'yi canlı izleyin, 'Bu n'apıyor' dersiniz. Messi koşmuyor, yürüyor. Top ayağına geldiğinde maçı alıyor. Arda böyle bir oyuncu. Defans yapmıyor üzerinden Arda'yı kaybetmeyelim ya! Gerçekten. Jesus'un açıklamalarına bakınca böyle bir neden görüyor. Herkes defans yapmasın, 1 kişi de maçı çözsün. Arda Güler böyle bir oyuncu.

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