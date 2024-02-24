Gaziantep FK: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Başakşehir kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 60'ta Krzysztof Piatek ve 90+8. dakikada Mehdi Abeid attı.
3 DAKİKADA 2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ!
Başakşehir'in 75. dakikada Deniz Türüç'le bulduğu gol, VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gaziantep FK'da ise 78. dakikada Denis Draguş'un kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından Draguş'un Dubois'e faul yapması gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 36'ya yükseltti. Kırmızı Siyahlı ekip ise 28 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK Antalyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15’inci dakikada Nkoulou’nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Dragus’un kafa vuruşunda top kaleci Muhammed’de kaldı.
29’uncu dakikada Davidson’un sol kanattan ceza alanına ortasına yükselen Piatek’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
56’ncı dakikada Monteiro’nun ceza alanına gönderdiği pasında oluşan karambolde topu son dokunan Nkoulou’nun vuruşu üstten auta gitti.
60’ıncı dakikada Dubois’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Piatek’in vuruşu ağlara gitti: 0-1.
77’nci dakikada ani gelişen atakta ceza alanına gelen topu Maxim, Dragus’a aktardı. Dragus’un plase vuruşu ağlara gitti. Ancak gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
90+5’inci dakikada Maxim’in ceza alanına gönderdiği topu voleyle vuran Dragus’un şutunu kaleci kornere çeldi.
90+8’inci dakikada Kemen’in pasıyla hareketlenen Abeid, ceza alanına girer girmez sert vurdu. Abeid’in şutu ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Hakemler: Ali Şansalan, A. Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Arda Kızıldağ (Furkan Soyalp dk. 80), N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Jamiro Monteiro (Alexandru Maxim dk. 65), Max Gradel, Denis Dragus, Aliou Badji (Lazar Markovic dk. 65)
Yedekler: Batuhan Şen, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Salem M’bakata,, Mırza Cihan, Ömürcan Artan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Dubois, Hamza Güreler (Kemen dk. 83), Opoku, Lima, Berkay Özcan, Daniel Aleksic (Josef dk. 83), Deniz Türüç (Yağız Dilek dk. 90+2), Davidson, Figueiredo (Mehdi Abeid dk. 46), Piatek (Keny dk. 90+2)
Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Deniz Dilmen, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Piatek (dk. 60) Mehdi Abeid (dk. 90+8) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Monteiro (Gaziantep FK), Figueiredo, Abeid, Deniz Türüç (Başakşehir)