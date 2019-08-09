09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te ikamet edenler tarafından "Kurban Bayramı namaz saati kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namaz saatleri açıklandı. İşte Gaziantep başta olmak üzere tüm illerin bayram namaz saatleri...
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Gaziantep ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.19'da kılınacak. Diğer illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MÜJDE
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki Melen’den sonra en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi” kapsamında şehrin içme suyu şebekesinin yüzde 70’ine Düzbağ’ın kaliteli suyunun verilmeye başlandığı müjdelendi.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Şahin, “Dünya’nın en eski belediyelerinden birisiyiz. 2 milyon bize emanet. 2 milyonun her birinin rızasını almak, gönül belediyeciliği ve duasını kazanmak için sizlerle birlikte millete hizmet etme yolculuğundayız. Allah’ım yolumuzu açık etsin, bu yüzden bu aile çok güzel ve çok özel bir aile. En önemli varlıklarımız, evlatlarımız, eşimiz, anamız, babamız. Ama büyük ailede çok önemli. Çünkü ‘Halka hizmet hakka hizmettir’. Hakkın rızasını almakta halkın rızasını almaktan geçiyor. Bu bakış açısıyla sizlerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramı’nın manevi iklimi farklı anlamları var. Teslimiyet, sabır, iman. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail’in kendi içindeki o verdiği mücadele o kadar önemli ve anlamlı ki. O kadar ibret verici bir anlamı var ki oradan çıkarılacak o kadar çok ders var ki. Bunları çocuklarımıza çok iyi anlatmamız lazım. Bugün zenginle fakir arasında ne kadar fazla makasın açıldığını görüyoruz. Bizden 10 kat 20 kat fazla milli geliri olan ülkeler var, dünyada nasıl sefilliğin, sefaletin arttığını görüyoruz. Sosyal adaleti ve sosyal barışı koruyan bakış açısıyla veren elin alan elden üstün olduğunu gösteren bir bayramdır kurban bayramı. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışını bütün Dünya’ya anlatmamız gerek. Kan ve gözyaşı bitsin. Bu manevi iklimi geleceğe taşımamız gerek ki Dünya’ya barış gelsin. Bizi biz yapan değerlere baktığımızda çözüm zaten burada, ilaç burada, Dünya’nın bütün sorunlarının çaresi burada. İşte bu yüzden Kurban Bayramı deyip geçmememiz gerekiyor. Bir taraftan kurban birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır kardeşliktir, büyüklere saygı, küçükleri gözetmektir. Ama beraberinden manevi bize verilen mesajı çok iyi anlamamız ve özümsememiz gerekiyor” dedi.
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