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        Haberler Gündem Gazeteci İsmail Saymaz bugün sabah adliyeye sevk edilecek

        Gazeteci İsmail Saymaz bugün sabah adliyeye sevk edilecek

        Gözaltına alınmasının ikinci gününde ifade veren gazeteci İsmail Saymaz'ın, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:00
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        Bugün sabah adliyeye sevk edilecek
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        Gazeteci İsmail Saymaz gözaltındaki ikinci gününde polise ifadesini verdi. Bugün sabah adliyeye sevk edilecek olan Saymaz önce savcıya ifade verecek. Soruşturmanın savcısı gerek gördüğü takdirde Saymaz'ı hakimliğe sevk edecek.

        ATTIĞI TWEETLER SORULDU

        Gazeteci Saymaz’a Gezi Parkı’ndan hüküm giymiş veya hedef kişilerle o dönemki görüşmeleri ve Ali İsmail Korkmaz ile ilgili paylaştığı tweetleri soruldu. Saymaz, gazetecilik faaliyeti kapsamında görüştüğünü söyledi.

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