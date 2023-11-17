Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan'a denetimli serbestlik kararı

        Gazeteci Barış Pehlivan'a denetimli serbestlik kararı

        Gazeteci Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Pehlivan'a denetimli serbestlik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazeteci Barış Pehlivan "Kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılandığı davanın düşmesinin ardından avukatı Hüseyin Ersöz, Anadolu 4. İnfaz Hakimliği'ne dilekçe vererek denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Ersöz sosyal medya hesabından hakimlikçe, Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildiğini açıkladı.

        "Mide Bulandıran Öykü" başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

        İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

        Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi.

        Kararın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmesinin ardından Pehlivan tahliye olacak.

        Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan, Hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Barış Pehlivan'ın kısa süre içinde cezaevinden tahliyesi bekleniyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barış Pehlivan
        #son dakika haberi
        #denetimli serbestlik
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Habertürk Anasayfa