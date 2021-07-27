TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların %54,4'ünü dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 yılında 2019 yılına göre %20,9 azaldı. Ülkemizde 2020 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olup, bunun %94,8'ini gazeteler oluşturdu.

Türkiye'de 2020 yılında yayımlanan gazetelerin %91,1'i yerel, %6,5'i yaygın (ulusal),%2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, %69,1'i yaygın (ulusal), %27,7'si yerel, %3,3'ü bölgesel yayın yaptı.

Gazetelerin toplam tirajının %82,4'ünü yaygın (ulusal), %16,9'unu yerel ve %0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise %85,6'sını yaygın (ulusal), %13,0'ını yerel ve %1,4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin %28,9'u haftalık, %28,7'si haftada iki-altı gün arası, %18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %21,8'i aylık, %20,7'si üç aylık, %16,3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %88,6'sını günlük, %7,8'ini haftada iki-altı gün arası, %2,2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %61,1'ini aylık, %10,0'ını haftalık, %9,2'sini üç aylık, %8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayımlanan gazetelerin %89,9'u siyasi/haber/güncel, %1,8'i sektörel/mesleki, %1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin %17,9'u sektörel/mesleki, %15,1'i akademik, %7,4'ü eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR AZALDI

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri %2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 TL oldu.

Yayımlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde yayımlanan materyallerin

%28,2'si eğitim, %20,0'ı yetişkin kurgu edebiyat, %19,2'si akademik,

%14,3'ü yetişkin kültür, %13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, %5,0'ı ise inanç konulu olarak yayımlandı.

Satılan kitap bandrolü sayısı %2,3 arttı

Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.