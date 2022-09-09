Gaz sıkışması neden olur, nasıl geçer?

Gaz Sıkışması Neden Olur, Nasıl Geçer? Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Genellikle gaz sıkışmasının altında önemli sayılabilecek hastalıklar yatıyor olmasa da kişilerin hayatını olumsuz etkilediği için merak konusu olmaktadır. Özellikle gaz sıkışması nedenleri sıklıkla araştırılmaktadır. Yazımızın devamında gaz sıkışması neden olur, nasıl geçer, göğüs kafesi ağrısına ne iyi gelir sorularının cevaplarıyla gaz sıkışması ile ilgili merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte o bilgiler…

Gaz, sindirim sistemi ile alakalıdır ve günlük olarak belirli bir miktarda sindirim sistemi tarafından üretilmektedir. Bu, normal olarak kabul edilir. Üretilen bu gaz ağız yoluyla ya da anüsten dışarıya çıkarılır. Fakat bazı durumlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak vücudun ürettiği gaz miktarında artış olabilmektedir. Bu da üretilen gazın en azından bir miktarının dışarı atılamamasına sebep olur. Bu artış da şişkinlik, rahatsızlık hissi, kramp, sıkışma şeklindeki ağrı ve sancılarla kendini göstermektedir. Bu sebeple gaz, kişilerin günlük hayatını olumsuz etkileyen problemler arasındadır.

Gaz Sıkışması Neden Olur?

Gaz sıkışmasının birçok farklı sebebi olabilmektedir. Fakat bu durumun temel sebebi vücutta üretilen aşırı miktardaki gazın ağızdan ya da makattan dışarıya atılamamasıdır. Vücuttaki gaz miktarının artması ise tüketilen besinlerden ya da yemek esnasında hava yutulmasından kaynaklanmaktadır. Vücutta yüksek miktarda gaz üretilmesinin ve dışarıya atılamamasının bir diğer nedeni de strestir. Bu sebepler sonucunda üretilen gaz vücuttan atılamamakta böylelikle karın şişliği ile sıkışan gaz sebebiyle ağrı, huzursuzluk, kramp, sıkışma gibi şikayetler oluşmaktadır. Aynı zamanda hamilelik döneminde de vücuttan salgılanan hormonların değişmesi nedeniyle gaz sıkışması görülebilmektedir.

Gaz sıkışması problemleri mide ve bağırsak hastalıkları sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Bu nedenle uzun süren ve geçmek bilmeyen gaz sıkışması problemi yaşamanız halinde mutlaka doktora başvurmanız önerilmektedir.

Bunlarla birlikte gaz sıkışması nasıl anlaşılır sorusu da merak konusudur. Karın, mide ve kalp bölgesinde şişlik, dolgunluk, sıkışıklık hissi ile ağrı, kramp, rahatsızlık gaz sıkışması belirtileri arasındadır. Ayrıca gaz çıkarma, geğirme ya da gaz çıkarma, geğirme hissiniz varsa gaz sıkışması olduğunu anlayabilirsiniz.

Gaz Sıkışması Nasıl Geçer?

Birçok nedenle meydana gelebilen gaz sıkışmasının en önemli nedenleri hava yutma ve tüketilen besinlerdir. Gaz sıkışması şu öneriler izlenerek geçirilebilir:

Süt ürünlerinin içeriğinde bulunan laktoz sebebiyle gaz sıkışmalarına neden olabildiği bilinmektedir. Bu ürünlerin tüketimi sınırlandırılarak ya da laktozsuz süt kullanılarak gaz sıkışmasının önüne geçilebilir.

Günlük diyetinize lif oranı bakımından zengin besin maddelerini (yulaf, elma, çavdar, keten tohumu gibi) ekleyerek gaz sıkışmasının önüne geçmeniz mümkündür.

Kimyon, balkabağı ile zencefil, nane, papatya çayları gaz problemini geçiren besin maddelerler arasında yer almaktadır.

Gaz Sıkışması Nerede Olur?

Gaz sıkışması genellikle karın ve mide bölgesinde hissedilir. Fakat bazen vücudun farklı bölgelerine de gaz sıkışması ağrısı vurabilmektedir.

Gaz sıkışması nerelere vurur sorusu ise kişiler tarafından merak edilir. Gaz sıkışması ağrısı karın, mide bölgesinden başka vücut bölümlerine de vurabilmektedir. Gaz sıkışması ağrısı göğüs, sırt, kasık ve belde de hissedilebilmektedir. Karın bölgesinden vücudun farklı kısımlarına vuran ağrıların sebeplerinin uzman bir hekime başvurularak araştırılması gerekmektedir. Çünkü gaz sıkışmasından olabileceği gibi bu ağrıların altında daha ciddi problemler de yatabilmektedir.

Gaz Sıkışması Kaç Gün Sürer?

Gaz sıkışması problemi genellikle birkaç saat ya da birkaç dakika kadar devam edebilmektedir. Fakat genellikle, bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilir. Yine de uzun süreler boyunca geçmeyen gaz sancısı problemi yaşamanız halinde doktora gitmeniz gerekmektedir.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir

Gaz sıkışması probleminin önüne kabızlığı gidermek için lifli gıdalar tüketip fiziksel aktivite oranını artırarak, hava yutmamak adına yiyecekleri çok iyi bir biçimde çiğneyerek geçilebilmektedir. Fakat yine de alanında uzman bir hekime başvurularak yapılan tetkikler sonucunda problemin kaynağına ulaşılarak tedavi görülmesi de sorunun önüne kalıcı olarak geçilmesini sağlayacaktır.