Gaz sancısı neden olur, nasıl geçer?

Gaz Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Sedander hayat tarzı, gazlı yiyecek ve içeceklerin fazla tüketimi, yemeğin hızlı yenmesi, yemek esnasında ağzın uzun süre açık kalması gaz oluşumuna neden olan temel faktörler arasındadır. Bunların yanında baklagiller, soğan, sarımsak ve fazla baharatı olan yiyeceklerin de gaz sancısına yol açabileceği bilinmektedir. Gaz ihtiva eden içeceklerin fazla tüketilmesi de gaz sancısını tetikler. Diğer yandan stres, gerginlik ve mutsuzluk da düzensiz bağırsak sendromuna neden olarak gaz sancısı oluşturabilir. Gaz sancısı genelde kendisini karında ve bağırsaklarda ortaya çıkan ağrılarla gösterir. Önlenmezse zamanla kötüleşir ve kişi gündelik yaşamını geçiremez hale gelir.

Evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz çözüm yolları olduğu gibi doktor tavsiyesiyle probiyotik takviyesi de alabilirsiniz. Probiyotikler bağırsaklara iyi bakterilerin girip kötülerin atılmasını sağladığından gaz sorunlarını uzun vadede ortadan kaldırabilirler. Ancak bunların yanında kişinin genel hayat ve beslenme tarzını da değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü gaz sancısının yol açtığı ağrılar dayanılamayacak hale gelebilir. Özellikle dışarıda bu sancılar yüzünden bağırsak hareketleri de bozulunca kişi zor durumda kalabilir.

Dolayısıyla bağırsak ve mide kişinin ikinci beyni olduğundan sağlıklı olmaları çok önemlidir. Eğer siz de böyle sorunlar yaşıyorsanız vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmeniz faydalı olacaktır. Eğer gaz sancısı sorununuzun altında yatan bir gerginlik ya da stres ise psikolog desteği de almayı düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde gaz sancısı neden olur, nasıl geçer? Gaz sancısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte gaz sancısı hakkında tüm merak edilenler…

Gaz Sancısı Neden Olur?

Gaz sancısı pek çok kişinin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Peki gaz sancısı neden olur? Bağırsaklarda olması gereken faydalı bakterilerin çeşitli nedenlerle azalarak yerine zararlı bakterilerin yerleşmesi gaz sancısına neden olur. Bu durumun sonucunda bağırsaklarda biriken gazın olması gereken şekilde atılmaması da gaz sancılarının oluşmasına yol açar.

Gaz Sancısı Nereye Vurur?

Gaz sancısında mustarip olan kişiler çoğunlukla gaz sancısı nereye vurur? Diye merak ederler. Genelde karında ve bağırsaklarda ağrıyla başlayan gaz sancısı aslında vücutta dolaşır. Bazen kalbin ağrıması bile gaz sancısı yüzünden olabilir. Bazı kişilerde bel ve sırt ağrısına da yol açar. Aslında gazın nerede gezdiğiyle alakalı olarak ağrıyan yer değişebilir.

Gaz Sancısı Nasıl Geçer?

Gaz sancısı ortaya çıktığında ciddi ağrılara yol açtığından gaz sancısı nasıl geçer? Sorusunun yanıtını herkes öğrenmek ister. Öncelikle hareket etmek sancılara iyi geldiğinden yürüyüş yapabilirsiniz. Diğer yandan karnınıza sıcak su torbası koymak da ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Gaz sancısı geldiği zaman gaz tamamen vücuttan atılana kadar geçmez. Peki gaz sancısına ne iyi gelir? Öncelikle gaz sancısı sorununuz olduğunda yürüyüş yapabilirsiniz. Diğer yandan ılık ve sıcak iyi geleceği için karnınıza sıcak su torbası koyabilirsiniz. Ayrıca probiyotik gıdaların da tüketilmesi gaz sancısına iyi gelir. Doktorunuz da size probiyotik ilaç tavsiye edebilir. Düzenli kullanımda bunların faydasını mutlaka görürsünüz.

Evde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Bazı rahatsızlıklar için evinizde çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlardan biri de gaz sancısıdır. Peki evde gaz sancısına ne iyi gelir? Öncelikle ılık gaza iyi gelen bir bitki çayı içebilirsiniz. Ilık duş alabilirsiniz. Sıcak gaza iyi geldiği için sıcak su torbasından da destek alabilirsiniz.

Gaz Sancısı Kaç Gün Sürer?

Gaz sancısı kaç gün sürer? Sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Bazen hemen geçer bazen günler sürer. Ancak uzun süren gaz sancısından vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşmenizde fayda vardır.