Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı (konut, iş yeri, arsa, tarla) küresel salgın ve yasaklara rağmen yılın ilk yarısında 1,1 milyon adede yaklaştı.
Ocak-haziran döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı salgına, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat sınırlamasına rağmen 1 milyon 58 bin 448 adet olarak gerçekleşti.
En yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken, İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti.
Ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı.
SATILAN KONUT SAYISI 625 BİN ADEDE YAKLAŞTI
Öte yandan, ilk yarıda 1 milyon 58 bini aşan gayrimenkul satış adedinin 624 bin 769'unu konut oluşturdu.
İlk 6 ayda konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221,4 artarak 266 bin 374, diğer satış türleri ise yüzde 15,3 azalarak 358 bin 395 oldu.
En çok konut satılan illerde başı 106 bin 311 adetle İstanbul çekti. İstanbul'u, 69 bin 78 adetle Ankara, 39 bin 331 adetle İzmir, 29 bin 358 adetle Antalya, 22 bin 974 adetle Bursa ve 18 bin 533 adetle Mersin takip etti.
Adana 15 bin 764 adet konut satışıyla bu alanda 7'nci olurken, Konya 15 bin 737 adetle 8'inci, Gaziantep 14 bin 915 adetle 9'uncu, Kocaeli 14 bin 383 adetle 10'uncu sırada yer aldı.
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