İşler Güçler ve Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle tanınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jeff Treves ile dünya evine girdi.

Çift sade bir törenle birbirlerine 'evet' dedi.

Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı.