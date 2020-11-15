Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya "herkesin eşit erişimini sağlamak" amacıyla 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacağı açıklandı.
Söz konusu 70 milyon doların 50 milyon doları GAVI aşı birliği öncülüğündeki COVAX Advance Market Commitment (AMC) grubuna, kalanı ise birçok aşı adayına fo sağlayan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations'a (CEPI) gidecek.
'EŞİT ERİŞİM SAĞLANMALI'
Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Melinda Gates "Aşı ve ilaçlar hazır olduğunda herkesin bunlara eşit erişimini sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gates Vakfı CEO'su Mark Suzman ise basına yaptığı açıklamada "Aşıyla ilgili haberler diğer geliştirilen aşılar için umut dolmamızı sağladı. Ancak aşının bulunmasıyla bunun regülatörler tarafından onaylanıp insanlara büyük miktarlarda ulaştırma arasında uzun bir yol var" dedi.
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