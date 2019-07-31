Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12-15 Eylül arasında düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali öncesinde İstanbul’a geldi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Başkan Şahin, Gaziantep yemeklerini tanıttı, ve Gastronomi Festivali’yle ilgili hedeflerini anlattı…

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festivale 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin, 116 şehir içinde gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep’in mutfağını yorumladığına dikkat çeken Şahin, Gaziantep’in gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na nasıl girdiğinin hikayesini anlattı.

Şahin sunumunda şöyle konuştu:

"ACIMIZLA AĞIZLARINI YAKTIK, TATLIMIZLA DAMAKLARINI LEZZETLENDİRDİK"

“Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir Gaziantep. Bu hikaye aslında çok da kolay olmadı. Önce 'UNESCO'nun dilini öğreneceğiz.' dedik, UNESCO bize ne diyor? UNESCO'nun dilini öğrendik. Yemeklerin içine malzemesini nasıl koyduğunu göstermekle olmuyor. Bayram yemeği, düğün yemeği nedir, bunların hikayesi nedir? Bunları anlattık. Paris'e gittik, UNESCO'nun ana binasında acımızla ağızlarını yaktık, Meksika biberinden eksiğimiz olmadığını gösterdik, en güzel baklavamızla damak tadlarını lezzetlendirdik. Bunun üzerine de Menengiç kahvesi sunduk. Bize dair hikayeleri anlatmaya başladığımız zaman dikkat çektik ve 2 yıl sonunda başardık. Gaziantep kültürel bir hazine. Yalnızca kebap, lahmacun, baklavayı anlatmak için burada değiliz. Aynı zamanda bunu bir şehir kalkınması üzerinden hedeflerimizin ne olduğunu anlatmak için buradayız.

"2 MİLYON GURMEMİZ VAR. İŞİMİZ ZOR HERKES ANNESİNİN DOLMASINI İSTİYOR"

Amacımız kentsel rekabet. Artık kentler yarışıyor. Ben Paris Belediye Başkanı'nın dilinde konuşamazsam eğer, sürdürülebilir kalkınma üzerine, çevresel kalkınma üzerine, bu rekabeti yönetemeyiz. O yüzden bu kalkınma hedefiyle küresel bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu kapsamda stratejilerimizi çalıştık. Daha buraya gelmeden bir ofis kurduk. Toptan bir kalkınma modeli oluşturmak için buraya geldik. Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Baktığınız zaman burada ekonomik, sosyal, çevresel kalkınma var. Bu kalkınma modeli üzerinde etkin bir yönetim kurmak istiyoruz, işte bu bizim en güçlü tarafımız. Şehirde 2 milyon nüfusumuz var, aynı zamanda 2 milyon da gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Bizim işimizin zorluğunu bir düşünün...”

"BU YILKİ GASTRONOMİ FESTİVALİNE MICHELIN YILDIZLI ŞEFLER KATILACAK"

Başkan Şahin, Gaziantep Gastronomi Festivali’yle ilgili bu senenin hedeflerini de şöyle anlattı: “Bir yandan festival hazırlıkları sürerken diğer yandan da Gaziantep’e özgü 500’e yakın yemek çeşidinin 291’i tescil edildi. Bu 500 yemeğin yarısı vejetaryenler için. Gaziantep yemek kültürünü araştırarak yemeklerin tespit ve tescillerini Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yapıyor. Gaziantep, UNESCO’nun aldığı kararla 2015’te ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmiş, 23 ürün tescillenmiş ve coğrafi işareti alınmıştı. Başta Antep fıstığı, Antep baklavası, Antep İşi, Antep Kutnu Kumaşı, Antep Fastık Ezmesi, Gaziantep Lahmacunu gibi ürünler artık Gaziantep’e has bir özellik olarak tescillenmiş bulunuyor. Bu yılki festivale de Michelin yıldızlı şefler katılacak. Festival kapsamında Gaziantep sokak yemeklerinden gıda ürünlerine kadar tohum, tarım, hasat konularında seminerler gerçekleşecek. ”