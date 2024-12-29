"Gaspedildim" dedi, gerçek farklı çıktı

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde bir kadının evinde gasbedildiği iddiasının doğru olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K’nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sarımazı Mahallesi’nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.