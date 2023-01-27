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O anlar kamerada! 10 milyon TL'lik gasp!

İstanbul'da, döviz bürosuna gitmek üzere evinden çıkan çalışana silah doğrultarak 386 bin Euro ve 98 bin 500 paund gasp eden Emrah T. ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerden birinin gasp edilen parayla kendisine lüks otomobil aldığı öğrenildi

Giriş: 27.01.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
GASP DEHŞETİ! Son dakika: O anlar kamerada! 10 milyon TL'lik silahlı gasp! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da olay, Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde 23 Ocak saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 386 bin Euro ve 98 bin 500 paund olan iki poşet ile evinden çıkan Edip Aydın, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi.

GASPÇI BİR EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Aydın´ın yolunu kesen silahlı ve maskeli bir kişi, silah doğrultarak paraların olduğu poşetleri gasp etti. Bir el ateş eden şüpheli, yakında bekleyen motosikletle kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aydın'ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 ZANLININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, motosiklet Fatih'te terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik kameraları görüntülerinden olayı gerçekleştiren Emrah T. ile ona yardım eden M.B.A, B.G ve B.I olduğu belirlendi.

GASP ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Paraları paylaşıp kaçan dört şüpheli Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir´de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

PAYINA DÜŞEN PARAYLA LÜKS ARAÇ ALDI

Gasp olayını planlayanlardan şüpheli M.B.A, ilk iş olarak eski aracını sattı. Daha sonra da payına düşen paradan yaklaşık 20 bin Euro bozdurarak galeriden lüks araç aldı. Ancak şüpheli, yeni aracına binemeden gözaltına alındı. Operasyon ile lüks araca da el konuldu. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 140 bin lira değerinde de döviz ele geçirildi.

GASP ANI KAMERADA

Gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emrah T. döviz bürosu çalışanına silah doğrultarak elindeki para dolu poşetleri gasp etti. Şüpheli hızla koşarak kendisini bekleyen motosiklet ile olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin motosiklet ile gidişi görülüyor.

ADLİYE´YE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü´nde susma hakkını kullanan yağma ve kasten yaralama gibi 8 suç kaydı olan Emrah T. ile olayı planlayan ve yardım eden yine çok sayıda suç kayıtları olan M.B.A, B.G ve B.I İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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