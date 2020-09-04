Leasing sektörünün lider firmalarından Garanti BBVA Leasing; güneş enerjisi sektöründe önemli tecrübeye sahip Gumbel Group firmalarından Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile işbirliğine imza attı. Bu işbirliğiyle birlikte müşterilere özel çözümler sağlanacak.
İşbirliğiyle ilgili açıklama yapan Elseroof Enerji ve Heran Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, “Garanti BBVA Leasing ile olan işbirliğimiz, müşterilerimizin ihtiyacına göre ve çözüm odaklı güneş enerji sistemi projelerinde güçlü finansman desteğine olanak verecek. Bu işbirliği protokolü sayesinde, müşterilerimize sunulacak seçeneklerle yapılacak yatırımlar, geri dönüş süreleriyle müşterilerimizin elektrik giderlerini öngörülebilir kılacaktır. Elseroof Enerji ve Heran Enerji; güçlü altyapısı ve büyük tecrübeye sahip teknik kadrosuyla Garanti BBVA Leasing, bizim için önemli bir çözüm ortağı olacak ve müşterilerimizin finans konusundaki sorunlarını güçlü yapısıyla giderecektir” dedi.
'ÜLKEMİZ DE KAZANACAK'
Sektörde yaşanan finansman sorunlarına nokta koyacak işbirliğiyle, güneş enerjisi sistem kurulumlarına yönelimin daha da artacağını belirten Herdem, “Bu sayede enerjiye harcanan maliyet düşecek, önemli ithalat kalemi olan enerjiye ihtiyaç giderek azalacak ve yalnızca yatırımcının kazandığı bir sözleşme olmaktan çıkıp aynı zamanda ülkemiz de kazanacaktır” şeklinde konuştu.
Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise; “Garanti BBVA Leasing olarak 30 yıldır leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmaya odaklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsiyoruz. Güneş enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden Gumbel Group'un bünyesinde yer alan Elseroof Enerji ve Heran Enerji ile yaptığımız işbirliği sektöre önemli katkılar sağlayacak ve yatırımların yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Ülkemizdeki güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşmasına verdiğimiz destekle bugüne kadar güneş enerjisi santral projelerine ciddi finansman sağladık. Bu alanda kazandığımız deneyimleri, çatı üstü güneş enerjisi santral projelerinde yatırımcılara sunduk ve bir yandan da ekonomiye katkı sağladık. Bundan sonra da önemli işbirliklerine imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
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