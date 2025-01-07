Garanti BBVA'dan kripto alım satım hizmeti anlaşması

Garanti BBVA Kripto, kripto borsası Bitstamp ile ilk likidite sağlayıcısı olarak iş birliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, müşteriler için birden fazla para biriminde alım satım yapılmasına olanak sunulacak.

Verilen bilgiye göre, kripto varlık ekosistemindeki yatırımcıların yanı sıra geleneksel finans piyasa katılımcılarının onaylanmış bir dijital varlık seçkisi üzerinde işlem yapmalarını, Türkiye'de kripto erişilebilirliğine ve benimsenmesine katkı sağlanıyor.

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İş birliği ile ilgili konuşan Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Korcan Abalı, "Kuruluşumuzdan bu yana Bitstamp ile likidite paylaşımına yönelik bir borsa işbirliği iş modeli yürütüyoruz. Bitstamp’in düzenlemeye tabi bir kurum olması ve kripto piyasalarındaki geniş deneyimiyle müşterilerimiz için likidite sağlamak üzere kurduğumuz iş birliğinden de memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde kripto müşterilerimiz dijital varlık hizmetlerini banka düzeyinde deneyimleme şansına sahip oluyor” dedi.

Bitstamp Küresel CEO'su Jean-Baptiste Graftieaux de, "Türkiye’de sektör şeffaflık, güvenlik ve müşteri korumasındaki iyileştirmeler yoluyla ana akım benimsemeye yolunda ilerlemeye devam ederken, bu iş birliği kriptoyu herkes için daha erişilebilir hale getirme konusunda heyecan verici bir sonraki adım oldu. Dijital varlıkların benimsenmesini ana akım haline getirmek için birlikte daha da yakından çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.