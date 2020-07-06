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Garanti BBVA Leasing ile güneş enerjisi sektörünün öncü oyuncularından Smart Energy önemli bir partnerliğe imza attılar. Garanti BBVA Leasing ve Smart Energy arasında imzalanan protokol sayesinde yatırımcıya avantajlı fiyat ve vadelerle finansman desteği sağlanacak.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ve Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın katılımı ile düzenlenen imza töreni 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşti. Törenin ardından bir açıklama yapan Halil Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün hayata geçirdiği yatırımlarda, şirketlerin öz sermayesine ek olarak finansman imkanı sağlanabilmesinin her açıdan büyük bir önem taşıdığını vurguladı. "Çözüm ortağımız Garanti BBVA Leasing ile imzaladığımız bu anlaşma sonuçları itibariyle hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine milli ve sürdürülebilir katkı olarak geri dönecek" diyen Demirdağ, "Bizim hedefimiz yeşil bir gelecek, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Garanti BBVA Leasing gibi güçlü partnerlerimizle geleceğe daha emin adımlarla ve hızla ilerliyoruz" değerlendirmesi yaptı.

GÜNEŞ YATIRIMCILARINA DESTEK SAĞLANACAK

Çözüm odaklı iş süreçleri sayesinde müşterilere alternatifli finansman desteği sunabildiklerini belirten Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti: "Güneş enerjisi sektöründe panel üretiminden GES kurulumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Smart Energy'nin hedeflerinden biri de; ulusal ve uluslararası deneyimlerini yeni projelere aktarmak ve ülkemize yeni yatırımlar kazandırmak. Bu açıdan Garanti BBVA Leasing ile imzalanan bu iş birliğini çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Smart Energy ve Garanti BBVA Leasing kendi alanlarındaki uzmanlıklarını birleştirerek, sektör adına önemli bir sinerji yaratacak. Sahip olduğumuz 10 yılı aşkın tecrübeyi, değer mühendisliği yaklaşımımız ve Garanti BBVA Leasing'in uygun finansman olanaklarıyla yepyeni projelere taşıyacak olmanın heyecanını duyuyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile kurulumunu üstleneceğimiz projelere, uygun finansman desteği çözümleri sunabileceğiz. Güneş enerjisine yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız, doğrudan hem Smart Energy hem de Garanti BBVA Leasing üzerinden destek alabilecek. Böylece Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün gelişimine olumlu bir katkı sağlamış olacağız."

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise şöyle konuştu: "Garanti BBVA Leasing olarak 30 yıldır leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yenilenebilir enerjideki bakış açımızı, güneş enerjisi santral finansmanındaki deneyimimizi şimdi de çatı üstü güneş enerjisi santral projelerinde gösteriyoruz. Güneş enerjisi sektöründe gerek yatırımcı, gerek üretici ve gerekse kurulumcu kimliği ile önemli tecrübelere sahip Smart Energy'nin projelerine leasing yöntemiyle sürdürülebilir finansman sağlayacağız. Çatı üstü güneş enerji sistemi yatırımları her geçen gün artarken, Garanti BBVA Leasing olarak sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Smart Energy ile yaptığımız işbirliğiyle sektöre önemli katkı sağlayacak, yatırımların yaygınlaşmasına katkıda bulunacağız. İşletmelere elektrik faturası ödeme yerine nakit akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriğini kendileri üretecek tesisleri kurabilecek fırsatlar sunuyor, tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz."