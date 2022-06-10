Garanti BBVA, Türkiye'nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santraline (GES) 400 milyon TL finansman sağladı.
Tosyalı Holding tesislerinde 632 bin metrekare alan üzerinde kurulacak çatı üstü GES projesi toplamda 140 megawatt kurulu güce sahip olacak. 71 milyon dolar ile Türkiye'nin en yüksek yatırım bedeline sahip Tosyalı Çatı GES projesi, dünyanın en yeni teknolojisiyle kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali olma özelliğini de taşıyor. Proje, yıllık 250 milyon kWh'lik üretimiyle Türkiye'nin en fazla yıllık üretim gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali olacak. Bu sayede 116.525.000 kg karbon salımı engellenerek dünyanın en temiz çelik üretimi gerçekleştirilecek. Tosyalı Holding'in çeşitli fabrika ve tesislerini kapsayan GES projesiyle aynı zamanda Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşma yolculuğuna da katkı sağlanacak.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bankaların sürdürülebilir kalkınma konusunda kritik role sahip olduğuna inanıyor ve iklim krizine karşı çalışmalarımıza 15 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. 2014'ten bu yana proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına aktardığımız toplam finansman tutarının %100'ünü yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz öncü uygulamalarla yenilenebilir enerji için sağladığımız kümülatif finansman tutarını 6 milyar doların üzerine çıkardık. Bu kapsamda öz tüketim amaçlı çatı üstü güneş enerjisi santrali (GES) projelerine büyük önem veriyor, toplumumuzun ve müşterilerimizin daha yeşil bir geleceğe geçiş yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini açıklayan ilk banka olarak, Türkiye'nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santralinin finansmanıyla sektördeki öncü duruşunu ve düşük karbonlu ekonomiyi destekleme vizyonunu bir kez daha kanıtlamış oldu." dedi.
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