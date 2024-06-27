Garanti BBVA çalışanlarına zam
Garanti BBVA üst yönetimi çalışanların 2024 yılı ikinci yarı zam oranını açıkladı.
Giriş: 27.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:16
Garanti BBVA üst yönetimi çalışanların 2024 yılı ikinci yarı zam oranını açıkladı.
Bankacılık sektöründe 2024 yılı ikinci yarısı için ilk zam kararını Garanti BBVA açıkladı.
Banka üst yönetimi çalışanların maaşına minimum yüzde 25 zam yaparken ortalama zam oranı yüzde 27,5 oldu.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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