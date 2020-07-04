Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında hayata geçirilen eylem planlarıyla bölgede tarımla birlikte sanayiye de destek sağlanarak, 8 olan organize sanayi bölgesi sayısı 18'e yükseldi ve istihdama büyük katkı sağlandı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAPBKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın dünyanın önde gelen bölgesel kalkınma projelerinden biri olduğunu söyledi.
GAP'ın başta toprak ve su kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen bir proje olarak yürütülmeye başlandığını belirten Açıkgöz, "Tabii bu proje zamanla birlikte tüm sektörler de etkileneceğinden sanayi, kentsel-kırsal altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, turizm gibi tüm sektörleri karşılayan bir proje haline dönüştü." dedi.
Bölgenin sulamaya açılmasıyla birlikte her alanda bir değişim ve dönüşüm yaşandığını aktaran Açıkgöz, sanayinin de bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.
Suluma ile birlikte özellikle sanayinin ham maddeleri arasında yer alan ürünlerin üretiminde büyük artış yaşandığını kaydeden Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sulamaya açılan alanların artmasıyla beraber tabii ki ürün deseninde önemli değişiklikler oldu. Özellikle daha önce yetiştirilemeyen pamuk, mısır ve diğer meyve sebze gibi ürünlerin yetiştirilmesiyle birlikte sanayiye ham madde üretilmeye başlandı. Böylece sanayinin de desteklenmesi gerektiği ortaya çıktı. Tabii sanayinin alt yapısının desteklenmesine yönelik GAP Mastır ve GAP Eylem planlarında özellikle organize sanayi alanlarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik eylemler yer aldı. Eylem planlarıyla birlikte daha önce bölgemizde 8 adet olan organize sanayi bölgesi şu anda 18'e ulaşmış oldu."
Açıkgöz, eylem planlarıyla küçük sanayi sitelerine yönelik yatırımların da gerçekleştiğini dile getirdi.
Hedefler doğrultusunda bölgede 38 de küçük sanayi sitesi oluşturulduğunu vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Bu yatırımlar tabii ki yatırımcı iş insanlarına altlık oluşturuyor, yatırım yapmalarına fırsat verilmiş oluyor. Dolayısıyla bu alanlarda şu anda 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletme sayısı son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2000'lerde GAP bölgesinde 1000 imalat sanayi işletmesi varken şu anda bu sayı 4 bin 700'ün üzerine yükseldi. Bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 30 binlerden 230 binlere kadar yükseldi."
Açıkgöz, GAP'ın uygulandığı 9 il olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
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