Ne kadar şükretsek az ki şu anda 1.5 sene önce kurulmamıza rağmen Türkiye ve dünyada toplamda 109 burslu öğrencimiz vardır. Yurtiçinde şu ana kadar ulaştığımız onlarca aile, hazırladığımız kardeş aile projeleri, erzak yardımından kömüre, battaniye ve kırtasiyeden kıyafet ve mama yardımına kadar geniş bir ağımız bulunmaktadır.