Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama: İyi ki doğdun kalbim
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti. Özçelik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
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Gamze Özçelik ile Reshad Strik 8 Haziran'da evlenmişti.
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Çift, balayı yerine Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüştü. Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar veren ikili Hz. Hatice Külliyesi'ne fidan dikmişti.
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Gamze Özçelik, eşinin 43'üncü doğum gününü Instagram hesabında kutladı.
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Reshad Strik ile yer aldığı fotoğrafları sayfasında paylaşan Gamze Özçelik, "İyi ki doğdun kalbim" dedi.
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Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı televizyon dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.