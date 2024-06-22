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        Haberler Magazin Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama: İyi ki doğdun kalbim

        Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama: İyi ki doğdun kalbim

        Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti. Özçelik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı

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        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:13
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          Gamze Özçelik ile Reshad Strik 8 Haziran'da evlenmişti.

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          Çift, balayı yerine Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüştü. Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar veren ikili Hz. Hatice Külliyesi'ne fidan dikmişti.

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          Gamze Özçelik, eşinin 43'üncü doğum gününü Instagram hesabında kutladı.

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          Reshad Strik ile yer aldığı fotoğrafları sayfasında paylaşan Gamze Özçelik, "İyi ki doğdun kalbim" dedi.

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          Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı televizyon dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.

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