"İLK UZUN YOL DENEYİMİMİZ"

Bu kez, arabanın içinde kızını emzirirken çekildiği bir kareyi sosyal medyaya ekleyen Gamze Erçel, "Bu arada biz ilk uzun yol deneyimimizi yapmış bulunmaktayız. (Nasıl geçti diye hiç sormayın)" ifadelerini kullandı.