06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz yıl Caner Yıldırım ile nikah masasına oturdu.
Çift, aynı yıl aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.
Instagram'da 1.3 milyon takipçisi olan Erçel, mutlu aile pozlarını Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor.
"İLK UZUN YOL DENEYİMİMİZ"
Bu kez, arabanın içinde kızını emzirirken çekildiği bir kareyi sosyal medyaya ekleyen Gamze Erçel, "Bu arada biz ilk uzun yol deneyimimizi yapmış bulunmaktayız. (Nasıl geçti diye hiç sormayın)" ifadelerini kullandı.
"HAYALLERİMDEKİNDEN DAHA GÜZELSİN"
Geçtiğimiz günlerde kızının yüzünü ilk kez gösteren Erçel, fotoğrafın altına "Hayallerimdekinden daha güzelsin. Mavi 2 aylık" notunu eklemişti.
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