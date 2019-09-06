Enerji sektörü, dün BDDK’nın attığı önemli bir adımı konuştu. BDDK, bazı doğal gaz santrallerine sağlanan kredilerin “takipteki krediler” olarak sınıflanmasını istedi. Bu kapsamda 4 santralin bulunduğu belirtiliyor. HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre bu santraller şöyle:

- ACWA'nın Kırıkkale'deki santrali,

- GAMA Enerji ’nin sahibi olduğu İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’nin Kırıkkale’deki santrali,

- UNIT ve İtalyan Ansaldo’nun sahibi olduğu Yeni Enerji’nin Gebze'deki santrali,

- Ak Enerji’nin kontrolündeki EGEMER’in Hatay-Erzin’deki santrali.

ÇALIŞIR HABERTÜRK’E KONUŞTU

Peki, bu karar sonrası santralleri ne bekliyor? Bankalar haciz işlemi başlatabilir mi ya da şirketlerin yönetimine el koyar mı? Hukuki yaptırım gündem de mi?

GAMA Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır, HABERTÜRK’ün bu gelişmeye ilişkin sorusunu yanıtladı. Çalışır, BDDK kararının 3 başlık altında değerlendirebileceğini belirterek, “Birincisi, bu bizim doğrudan müdahil olmadığımız bir konu. BDDK’nın ilgili bankaların karşılık ayırma ve sermaye yeterlilik oranları ekseninde ele aldığı bir konu. İkincisi, GAMA Enerji olarak bizim bankalarla görüşmelerimiz sürüyor; bankalar da doğal olarak bu konuyu çok yakından ve sıkı takip ediyorlar. Hatta bu görüşmelerimiz doğrultusunda kredi ve borçlar konusunda ilerleme de sağladık. Son olarak son derece yüksek emre amadeliğe, çalışma saatine ve üretim kapasitesine sahip bu santrallerin asıl problemi sistemde ihtiyaç duyulmamaları değil, gerekli marjı yaratamamaları, yani sorun fiziki ihtiyaç probleminden çok oluşan düşük piyasa fiyatları nedeniyle finansaldır” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ

Çalışır, bankaların yönetime el koymasının mevzuat yönünden mümkün olmadığını belirterek, “Bankaların hukuki herhangi bir yola başvuracaklarını düşünmüyorum” diye konuştu.

Çalışır, BDDK kararı sonrasında gündeme gelen GAMA’nın Kırıkkale’deki santralinin toplam yatırım tutarının 900 milyon dolar olduğunu, bunun 267 milyon dolarlık bölümünün özkaynaklardan karşılandığını, bugün itibarıyla bankalara olan borç tutarının da yaklaşık 500 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu söyledi. Çalışır, GAMA Enerji’nin bünyesindeki diğer varlıklarla 1.5 milyar dolarlık bir portföye sahip olduğunu belirterek, “Bunun da İç Anadolu’dan doğan finansal problemin şirket kaynakları içinde çözülmesini mümkün kılan ve bankaların hukuki herhangi bir yola başvurmalarının önüne geçen bir unsur olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çalışır, söz konusu santralin 2017 yılında toplam 8 bin saatin üzerinde çalışma süresi yakalayarak 5 milyar kilovatsaat elektrik ürettiğini, bunun Türkiye’nin o dönemdeki net tüketiminin neredeyse yüzde 2’sini oluşturduğunu anımsattı. Santralin, daha önce kredi ödemelerinde güçlük yaşamadığını belirten Çalışır, “Doğal gaz maliyetlerindeki artışa oranla elektrik fiyatlarının olması gerekenin altında kalması nedeniyle bu finansal güçlükler ortaya çıktı. Yaşananlar da aslında bunun bir sonucu” dedi.