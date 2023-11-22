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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler-Türkiye maçının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Galler ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Grup lideri olarak EURO 2024'e katılmanın önemine değinen Büyükekşi, "Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 01:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:06
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        "Hayalimizi gerçekleştirdik"
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        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler-Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Grup lideri olarak EURO 2024'e katılmanın önemine değinen Büyükekşi, Almanya'da başarılı olmak istediklerini söyledi.

        Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

        "Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. Bundan sonra hedef Dünya Kupası. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen hem Türkiye'deki hem buradaki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye diyorum."

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