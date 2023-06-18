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Galler'de Türkiye maçı öncesi kritik eksikler!

A Milli Futbol Takımı´nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın Samsun'da konuk edeceği Galler'de 3 isim kritik maçta forma giyemeyecek

Giriş: 18.06.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Galler'de Türkiye maçı öncesi kritik eksikler!
DHA

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Galler ile TSİ 21.45'te Samsun'da karşı karşıya gelecek.

İki takım için de büyük öneme sahip maç öncesinde Galler'de 3 oyuncu Türkiye maçının kadrosunda yer almadı. Cuma günü Ermenistan ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören santrfor Kieffer Moore cezası sebebiyle milli takıma karşı forma giyemeyecek. Savunmanın önemli isimlerinden birisi olan Ben Davies ise eşinin doğum yapması nedeniyle Türkiye'ye getirilmedi. Ayrıca kaleci Tom King de Türkiye'ye karşı takımını yalnız bırakacak bir diğer isim.

Türkiye - Galler karşılaşması yarın TSİ 21.45´te Yeni 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu´ndan Fabio Maresca düdük çalacak.

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