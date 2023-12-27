REKLAM advertisement1

İstanbul Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yapan Sertaç Çelikli (37), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI DHA'da yer alan habere göre çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YÜZÜ MASKELİ KATİL ZANLISI Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"SANA 5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK" Yapılan soruşturmada, bir süre önce Serdaç Çelikli´nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin, "Sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri belirlendi.

UZUN NAMLULU OTOMATİK TÜFEK Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.