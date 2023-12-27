Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa HARAÇ İNFAZI | Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni! - Son dakika haberler

        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!

        İstanbul'da, bir çocuk babası galerici, 37 yaşındaki Sertaç Çelikli´nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yapan Sertaç Çelikli (37), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        YÜZÜ MASKELİ KATİL ZANLISI

        Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi.

        ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

        Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        "SANA 5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK"

        Yapılan soruşturmada, bir süre önce Serdaç Çelikli´nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin, "Sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri belirlendi.

        UZUN NAMLULU OTOMATİK TÜFEK

        Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Habertürk Anasayfa