Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, yeni nesil katlanabilir Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonların ve diğer yenilikçi ürünlerinin Türkiye’de ön satışının başladığını açıkladı.
Akıllı telefon meraklıları ve yenilikçi akıllı telefon teknolojisi tutkunları için Galaxy Z cihazların 1 Eylül’de başlayan ön satışları 21 Eylül Salı günü saat 23.59’a kadar Samsung mağazaları ve yetkili çevrimiçi satış kanalları üzerinden devam edecek. Galaxy Z Fold3 için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds Serisi’nin en hafif ve en küçük üyesi Buds 2 de bu ön satış kapsamında yer alacak.
GALAXY Z FOLD3 VE Z FLİP FİYATI NE KADAR?
Galaxy Z Fold3 5G’nin satış fiyatı KDV dâhil 21 bin 999 TL, Galaxy Z Flip3 5G’nin fiyatı ise KDV dâhil 11 bin 999 TL olacak. Eski telefonlarını getirenlere Galaxy Z Fold3 5G için 2 bin TL’ye, Galaxy Z Flip3 5G için de 1.000 TL’ye varan takas desteği verilecek. Ayrıca bu akıllı telefonları satın alanlara 1 yıllık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta Hizmeti de hediye edilecek.
Galaxy Buds2 999 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Galaxy Watch 4 2 bin 199 TL ve Galaxy Watch 4 Classic 2 bin 799 TL’ye sipariş edilebiliyor.
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