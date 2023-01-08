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Haberler Teknoloji Cihaz Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkıyor ve ne kadar olacak? İşte Galaxy S23 çıkış tarihi... - Teknoloji haberleri

Samsung Galaxy S23 lansman tarihi açıklandı

SamMobile Kolombiya tarafından yayınlanan bir ön gösterim videosunda yayınlanan 1 Şubat 2023 tarihi daha sonradan videonun kaldırılması ile geri çekilse de, bu tarih Samsung Galaxy S23'ün resmi lansman tarihi olarak görülebilir.

Giriş: 08.01.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkıyor ve ne kadar olacak? İşte Galaxy S23 çıkış tarihi... - Teknoloji haberleri

Samsung Galaxy S23 için potansiyel bir lansman tarihi etrafında aylarca spekülasyonlar yapıldı. Ancak şimdi büyük açıklama için 2023 takvimimizde bir tarihi güvenle daire içine alabiliriz: 1 Şubat 2023 Çarşamba.

Samsung’un bu açıklaması global bir haber olarak açıklanmasa da SamMobile Kolobmbiya internet sitesinde sitesinde 1 Şubat tarihini işaret eden bir ‘Galaxy Unpacked’ ön gösterimi yayınladı. Daha sonrasında bu teaser gösterimden kaldırılsa da birçok kişi bu tarihi yakalamayı başardı.

Aynı tarihe işaret eden güvenilir kaynaklardan gelen önceki söylentilerle eşleştiğini düşünürsek, 1 Şubat'ın büyük açıklamanın tarihi olacağının neredeyse kesin olduğunu söyleyebiliriz.

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