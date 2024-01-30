Galatasaray’da Kazımcan Karataş gelişmesi!
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Kazımcan Karataş'a Hırvatistan Ligi'nde ilgi var. İşte detaylar...
Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.
Sarı-kırmızılı ekipte fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcuya Hırvatistan'dan talip çıktı.
Habertürk'ten Ata Selçuk'un ulaştığı bilgiye göre, oyuncuyla bir süredir ilgilenen Hajduk Split, Galatasaray’a şartlarını sordu. İki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Kazımcan, gol veya asist katkısı yapamadı.