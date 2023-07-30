Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Zalgiris maçı hazırlıklarını Rams Park'ta taraftara açık şekilde yaptığı antrenman ile sürdürdü
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Rams Park’ta taraftara açık gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
- 2
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma hareketleri ile başladı.
- 3
Yaklaşık 35 bin taraftarın takip ettiği idman; dar alanda paslaşma, 8’e 2 pas çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi.
-
- 4
Mauro Icardi ve Efe Akman, bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeni transfer Wilfried Zaha ise idmanda yer almadı.
- 5
Antrenmanın son bölümünde Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak yaktıkları meşaleler eşliğinde tezahürat yaptı.
- 6
-
- 7
- 8