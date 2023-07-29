Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman 2'ye 2 oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.