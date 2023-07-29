Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman 2'ye 2 oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın Rams Park'ta taraftara açık yapacağı idmanla Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.