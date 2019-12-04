Sürprize izin vermemeleri gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adamın “Kupa maçları sizler için çok önemli ve tam bir test karşılaşması… Buradaki performansınız ligde de forma şansınızı arttıracak… Ayağınıza kadar gelen bu şansı çok iyi değerlendirin” ifadeleriyle özellikle genç oyunculara mesaj gönderdiği öğrenildi.