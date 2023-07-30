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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'e İngiltere'den bir teklif daha! - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey'e İngiltere'den bir teklif daha!

        Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Sacha Boey'a İngiltere'den teklifler gelmeye devam ediyor. Bir dönem Arsenal'in ilgilendiği Fransız oyuncuya son olarak Burnley teklif yaptı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 16:34
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

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          RESMİ TEKLİF YAPILDI

          Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey için resmi teklifte bulundu.

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          25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

          Haberde Burnley'in Galatasaray'a ne kadar bonservis ücreti teklif ettiği yer almadı.

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          Diğer yandan sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.

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          22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.

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          Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey'i kadrolarında tutmak istediklerini dile getirmişti.

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