Leandro Paredes için Icardi devrede!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için girişimler yürüten sarı-kırmızılılardan Leandro Paredes için bir atak daha geldi!
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Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Leandro Paredes için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Merkez orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Paredes konusundaki ısrarı da devam ediyor.
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Paris Saint Germain'le anlaşan ve oyuncudan cevap bekleyen Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcuyla yeniden temasa geçeceği öne sürüldü.
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İtalyan basınındaki haberlerde, vatandaşı ve takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
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Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, Serie A'da çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
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