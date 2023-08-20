Galatasaray - Trabzonspor maçında tartışılan pozisyonlar!

61. dakikada ise Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)