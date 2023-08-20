Galatasaray - Trabzonspor maçında tartışılan pozisyonlar!
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken tartışılan pozisyonlar vardı
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Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçta ilk gol öncesi yaşananlar gündem oldu.
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Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı gol öncesinde faul olup olmadığı çok konuşuldu.
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Bakasetas topla çıkmak isterken, Lucas Torreira topu kaptı. Bu sırada Torreira'nın Bakasetas'ın ayağına basıp basmadığına dair tartışma yaşandı.
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Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan ve VAR hakemi Alper Ulusoy golü geçerli saydı.
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Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi.
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61. dakikada ise Galatasaraylı Dries Mertens, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Attila Karaoğlan oyunun devam etmesini istedi. Okan Buruk ve taraftarlar, bu pozisyonda da hakeme tepki gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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