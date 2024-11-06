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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak, GS maçı şifreli mi, şifresiz mi?

        Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, güçlü İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. Gruptaki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, 7 puanla 5. sırada bulunuyor ve son 16 turuna doğrudan katılma şansını zorluyor. Okan Buruk'un kritik kadro tercihleri, taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor. Avrupa'daki bu önemli sınav, Galatasaray'ın hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:20
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, dördüncü hafta karşılaşmasında İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Tottenham’ı kendi sahasında konuk edecek. Grubunda çıktığı 3 maçın hepsini kazanan Tottenham, 9 puanla Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 7 puanla üst sıralarda kendine yer bulurken, taraftarlar heyecanla mücadeleyi bekliyor. Kazanarak grupta avantaj sağlamak isteyen Cimbom, Avrupa'daki yolculuğunu güçlendirme amacında. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

        • 2

          GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk ediyor. Galatasaray Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray Tottenham maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

          Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

        • 5

          GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          7 Kasım | Galatasaray - Tottenham

          29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık | Malmö - Galatasaray

          21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

          30 Ocak | Ajax - Galatasaray

        • 6

          GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ!

          UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

          Grubun ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

          Üçüncü hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Cimbom, 3-0 öne geçtiği maçta 4-3'lük skorla sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye çıkardı.

        • 7

          TOTTENHAM 3'TE 3 YAPTI!

          UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham, topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

          İlk maçında Karabağ'ı 3-0, ikinci maçında Ferencvaros'u 2-1 yenen İngiliz ekibi, son maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.

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