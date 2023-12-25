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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Süper Kupa farklı bir havada geçecek - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Süper Kupa farklı bir havada geçecek

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile ligde oynadıkları ve Süper Kupa'da karşılaşacakları maçları değerlendirdi. Buruk, "Dün oynanan maçın futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayız. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz. Süper Kupa maçı çok daha farklı bir havada geçecektir. Baskının daha az olduğu bir maç olacak. Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:02
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        "Süper Kupa farklı bir havada geçecek"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Kupa maçında zevkli bir futbol izlettirmek istediklerini belirten Buruk, "Maç trafiğinin içerisinde böyle organizasyonlara da katılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 4 gün sonra da Fenerbahçe ile Süper Kupa finali oynayacağız. Dün oynanan maçın futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayız. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz. Tabii ki rakibimizi yenerek kupaya sahip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "SÜPER KUPA'DA BASKI DAHA AZ OLACAK"

        29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa müsabakasının lig maçına göre daha az baskılı olacağını ifade eden Buruk, "Her maça hazırlanırken ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncu tercihlerimiz değişebilir ama rakibimize göre hazırlanmamız gerekiyor. Önceki maçta karşılaştığımız Karagümrük maçını baz alamayız. Derbi müsabakası yapıyoruz. Bugüne dek bu tarz gerilimi yüksek maçlarda çok oynamış oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Takım olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık. Ama sahaya çıkan iki takım oyuncuları da kendi performanslarının daha altında kaldılar diyebilirim. İki takım adına da hücum organizasyonlarının yetersiz olması bu maçın kısır geçmesine sebep oldu. Baskı altında oyuncular kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Biz takım olarak rakibimize kaleyi bulan şuta imkanı vermedik. Bu kapsamda savunma anlamında deplasmanda oynamamıza rağmen başarılı bir görüntü verdik diyebilirim. Süper Kupa maçı çok daha farklı bir havada geçecektir. Baskının daha az olduğu bir maç olacak. Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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